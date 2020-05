Race for the Cure a Distanza, Marianacci: "Mantenere la cultura della prevenzione"

Isabella Marianacci, presidente del Comitato Abruzzo Komen, è intervenuta oggi alla "Race for the cure a distanza", maratona online in diretta dall'Agenzia Dire. Ecco cosa ha dichiarato:

"L'anno scorso è stata un'esperienza unica che ha toccato il cuore di tanti abruzzesi, abbiamo avvolto le vie di Pescara di rosa in un clima allegro e festoso. Era la prima edizione, c'erano cinquemila partecipanti e 120 volontari, il vero motore del nostro progetto".

La Marianacci ha spiegato che "avevamo messo in moto la macchina organizzativa per la seconda edizione della maratona a Pescara", ma adesso "dovremo sostenere la Race virtuale che si svolgerà a settembre per continuare a diffondere la cultura della prevenzione nella nostra Regione. Come Komen dobbiamo mantenere alta l'attenzione, specialmente in questo momento segnato dall'emergenza Covid".