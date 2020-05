Anche l'Abruzzo parteciperà alla "Race for the Cure a Distanza", maratona live di Komen Italia in programma domenica 17 maggio, dalle ore 15, sui canali social di Komen Italia, per festeggiare la Race di Roma e aiutare la raccolta fondi a favore dei progetti dell'associazione, per "impedire che a correre siano solo i tumori".

Nella nostra regione l'evento verrà trasmesso su Tv6 e in streaming su www.tvsei.it. Ecco che cosa dichiara il professor Riccardo Masetti, presidente della Komen Italia:

«I tumori del seno continuano la loro insidiosa corsa anche durante la pandemia. Nei prossimi 12 mesi, oltre 2 milioni di donne nel mondo riceveranno questa diagnosi e più di 600.000 perderanno la vita per questa malattia. Non possiamo quindi distrarci o rassegnarci al "distanziamento" che il virus ha imposto anche nelle cure oncologiche e nelle normali strategie di prevenzione. Per questo chiediamo a tutti di partecipare alla grande maratona live di sensibilizzazione e raccolta fondi che la Komen Italia organizza domenica 17 maggio sui suoi canali social».

Ricordiamo che Pescara ha ospitato, l’anno scorso, la prima edizione della Race targata Abruzzo. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet www.komen.it.