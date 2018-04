Pescara: a Piazza Salotto quattro grandi campioni per insegnare ai bambini i valori del sport

Sbarca anche a Pescara giovedì 19 aprile l'evento "Banca Generali - Un Campione per Amico" che permetterà ai bambini delle scuole elementari di molte città italiane di incontrare quattro grandi campioni dello sport italiani, per una mattinata all'insegna dell'educazione sociale ai valori dello sport.

A Piazza della Rinascita arriveranno Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Francesco Graziani e Jury Chechi, quattro simboli vincenti dello sport italiano che insegneranno ai ragazzi non solo i segreti per diventare dei grandi campioni, ma soprattutto vivere lo sport con valori come l’integrazione, il rispetto delle diversità, la determinazione e la passione. L'obiettivo è anche quello di educare i più piccoli ad un'attività fisica costante, base fondamentale per godere di buona salute durante lo sviluppo.

“Siamo molto contenti di promuovere a Pescara un evento che non è solo sportivo ma racchiude in se valori fondanti di vita e di relazione” – spiega Ermes Biagiotti, Area Manager di Banca Generali Private in Marche e Abruzzo – che aggiunge - “crediamo fortemente che i valori positivi trasmessi ai giovani da queste quattro leggende azzurre, uniti al nostro impegno per l'educazione finanziaria al fianco di Abi e FEDUF, possano aiutare la crescita dei nostri ragazzi e sensibilizzare l'opinione pubblica su temi di grande impatto sociale come quelli promossi da The Human Safety Net"

.