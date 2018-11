Pugilato: a Spoltore il super match tra Davide De Lellis e Jonny Cocci

Grande boxe a Spoltore sabato 10 novembre per la categoria medio-massimi, valida per la scalata al campionato italiano: il pugile di casa, Davide De Lellis, tornerà sul ring dopo un anno di inattività per un infortunio al gomito destro. A sfidarlo troverà il marchigiano Jonny Cocci.

“Questo – afferma De Lellis – per me sarà un incontro imporante per testare la mia condizione dopo un anno di inattività dovuta all’infortunio. Affronto uno dei pugili più quotati del panorama nazionale. Cercherò di dare il massimo per non deludere amici e tifosi dato che per la prima volta combatterò in casa. Sarà una bellissima giornata di sport e invito tutti a partecipare a questo evento”.