Ironman Pescara 2018: tutti ai nastri di partenza con qualche novità

Conto alla rovescia per l'Ironman Pescara 2018. Mancano ormai poche settimane a questo evento diventato un appuntamento immancabile nel capoluogo abruzzese e che lo ha visto trionfare negli Athletes’ Choice Awards 2017 conquistando il 6 posto nella classifica mondiale tra tutti gli eventi Ironman 70.3 per soddisfazione complessiva degli atleti.



1200 atleti hanno scelto la riviera pescarese per vivere il loro sogno. Questo si conferma essere l’evento preferito da coloro che si misurano con questa distanza per la prima volta, soprattutto italiani ma anche inglesi, russi, israeliani oltre agli immancabili tedeschi e francesi. Forti di questi risultati, il team ha lavorato per bissare il successo della passata edizione confermando la race venue nel centro della città nonché il percorso della frazione nuoto e di quella podistica.

Un nuovo percorso ciclistico per ovviare al "problema" delle elezioni

In seguito all’annuncio delle elezioni amministrative in una data non usuale, gli organizzatori hanno dovuto lavorare a stretto contatto con tutte le istituzioni e autorità coinvolte al fine di trovare un’alternativa attuabile al percorso ciclistico. Il risultato di incontri e dibattiti tra tutti gli attori coinvolti per giungere ad un parere unanime ha determinato un nuovo percorso ciclistico che vedrà gli atleti impegnati in un multilap di 3 giri sull'Asse Attrezzato.



Un percorso veloce che permetterà agli atleti di realizzare la loro migliore performance e che avrà il suo hot spot in Corso Vittorio Emanuele, permettendo al pubblico di applaudire e tifare i propri beniamini, una carica di adrenalina perfetta prima di affrontare i giri successivi. A vegliare su questi atleti provenienti da tutto il mondo, il massiccio dell’Appennino dal Gran Sasso alla Majella.



La gara proseguirà con una frazione podistica che li condurrà nel polmone verde di Pescara per raggiungere il traguardo ed essere accolti come finisher sulla spiaggia. Per gli atleti del 5i50, distanza olimpica a marchio Ironman, la frazione di bike si svolgerà in un unico giro sull'Asse Attrezzato.

Come tutti gli anni il weekend sarà impreziosito venerdì 8 giugno dal Welcome Banquet e dalla Night Run e il sabato 9 giugno dagli Ironkids, eventi che registrano da sempre il tutto esaurito. Quest’anno il programma dell’evento è ancora più ricco: la città ha voluto omaggiare gli atleti che hanno scelto Pescara per la loro performance, organizzando la notte dello shopping nella serata del venerdì con negozi aperti fino a tardi e musica dal vivo in strada. A rendere perfetta l’accoglienza gli operatori commerciali nel cuore di Pescara hanno riservato agli atleti sconti dedicati.