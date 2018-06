Ironman, ecco le novità per seguire le prove degli atleti del Triathlon più famoso al mondo

Al via da venerdì 8 giugno l’ottava edizione dell’Ironman 70.3 Italy, la cui gara finale è in programma domenica 10 giugno. Circa 1500 atleti tra IM 70.3 e 51.50 Triathlon Pescara hanno scelto la tappa pescarese per vivere questa esperienza. Anche quest’anno sarà una gara multipla, oltre al 70,3 ci sarà anche il 51,50, entrambi i circuiti nella giornata di domenica, ma si comincera' da venerdì con l’apertura del Villaggio Ironman: in quell'occasione inizieranno una serie di eventi che coinvolgeranno anche i bambini con la gara Ironkids.

E’ uno dei principali eventi sportivi e turistici della città, tutte le strutture ricettive sono impegnate nell’accoglienza degli atleti e ci sarà una grandissima mobilitazione. Avis e Aido sostengono l’evento e saranno presenti venerdì nel villaggio Ironman perché è importante anche il binomio fra sport e sociale, per fare in modo che le attività delle associazioni crescano e si conoscano sempre di più.

Pescara è la sesta destinazione al mondo Ironman. Per quanto riguarda i percorsi di Corso Umberto, il centro diventa un Villaggio Ironman dal Corso fino alla Nave di Cascella, da cui prenderà il via la frazione di nuoto per 1,9 km, l’uscita degli atleti all’australiana, che consente una maggiore partecipazione del pubblico. Usciti dall’acqua riattraverseranno il Corso per entrare nella zona cambio per iniziare il percorso bici, che ha subito la più grande variazione che sarà un percorso veloce in tre giri sullo stesso circuito.

L’asse attrezzato sarà interdetto al traffico nel tratto che arriva fino alla Camera di Commercio di Chieti Scalo, poi torneranno indietro a piazza Italia, Corso Vittorio e fino alla rotonda di via Michelangelo: in questo modo gli spettatori avranno modo di vedere tre volte ogni atleta e potranno stare a guardare le gare. Rientrati in zona cambio, resta immutata la corsa di 21 km per il 70.3, gli atleti si dirigeranno a sud, passando sul Ponte del Mare che attraverseranno 4 volte, dopo aver attraversato la riviera, per arrivare al traguardo posizionato sulla nave di Cascella.

Tipologia simile, ma con distanze ridotte per la competizione 51.50: 1,5 km per il percorso nuoto; 19 km per la corsa, un solo giro per la bici. Nella 70.3 bisogna lavorare più di resistenza, nel percorso olimpico, 51.50, gli atleti possono lavorare di più sui tempi. Ironkids è per il sabato pomeriggio. Per domenica pomeriggio strade riaperte appena finita la manifestazione, che assicurerà comunque dei varchi e risponderà a tutte le prescrizioni sulla sicurezza concordate con le forze dell’ordine.

Per motivi organizzativi alcune gare non vedono professionisti, come capita anche nelle gare mondiali. Protagonisti assoluti sono i partecipanti age groupe che faranno gara e atmosfera. Ci saranno tantissimi inglesi e tedeschi. C'è una buona partecipazione di atleti russi, israeliani, sudamericani; sono tornati gli americani quest’anno in numero maggiore dell’anno scorso. Le iscrizioni online sono chiuse, sono aperte le iscrizioni individuali per il 70.3 che saranno possibili in piazza Salotto da venerdì.

Ironman 2018: tutti i divieti