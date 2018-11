Guardare al futuro nel segno del passato, presentata la nuova Pescara Pallanuoto

Guardare al futuro nel segno del (grande) passato: può essere sintetizzato così lo spirito della nuova Pescara Pallanuoto, che si avvia a disputare una stagione in A2 maschile con l'obiettivo di conquistare la A1 entro i prossimi due anni.

Ieri pomeriggio a Spoltore si è tenuta la presentazione della squadra e della società. Nell'organigramma sono entrati molti campioni della gloriosa Sisley che a fine anni '80 arrivò praticamente sul tetto del mondo.

Ha preso la parola per prima la presidentessa Cristiana Marinelli:

È stata poi la volta del vicepresidente Stefano Di Properzio:

Amedeo Pomilio è, invece, il general manager della Pescara Pallanuoto, nonché direttore tecnico:

Paolo Malara, tra i protagonisti del triplete, oggi è stato scelto come allenatore della prima squadra:

"Ho trascorso sette anni qui e per questo dico che oggi sono tornato a casa, in una società di alto livello. A Pescara ci sono valori umani e sportivi impensabili al giorno d'oggi nelle altre squadre. I giocatori, poi, sono più professionisti dei professionisti. Noi sogniamo, perchè sognare non costa niente, ma è importante avere i piedi per terra. Voglio sognare a occhi aperti e fare qualcosa di importante in una società che mi ha dato tanto. Dove può arrivare questa squadra? Le chiacchiere stanno a zero. Questi ragazzi hanno la consapevolezza di avere le qualità per fare il grande salto. Siamo una famiglia. Io mi sento ottimista per il futuro".