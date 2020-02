Presentato in Comune il Club Aquatico Pescara [FOTO]

Presentato in Comune il Club Aquatico Pescara. La squadra di Serie C è stata accolta dall'assessore allo sport Patrizia Martelli e dal sindaco Carlo Masci, che ha dichiarato:

"Avete la fortuna di praticare questo sport in una città dove questa disciplina ha ottenuto non molti anni fa i successi più importanti che si possano immaginare. Raccogliete dunque un'eredità sportiva importante, ma non dovete mai dimenticare gli insegnamenti più profondi, uno su tutti il "rispetto delle regole", perché per vincere nello sport - ma soprattutto nella vita - bisogna imparare che ci sono regole inderogabili. Chi pratica l'agonismo da giovane e fa sacrifici per questo saprà essere un uomo migliore".