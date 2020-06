I giocatori del Palermo rinunciano al premio promozione, tra loro c'è anche un pescarese

Un bel gesto che, dalla Sicilia, coinvolge indirettamente anche la nostra città. I giocatori del Palermo, infatti, dove milita da titolare il pescarese Francesco Vaccaro, hanno preferito rinunciare al premio promozione in serie C, pari a 250.000 euro, per aiutare i palermitani in difficoltà.

“Una decisione presa per dimostrare tutto il nostro sostegno e la gratitudine a questi colori”, ha svelato il capitano della squadra, Mario Santana, al sito ufficiale del Palermo.

In particolare, i calciatori rosanero hanno voluto lasciare 200mila euro nelle casse della società e devolvere in beneficenza, alle famiglie bisognose di Palermo, i restanti 50mila euro del premio previsto. E anche il buon Francesco, classe 1999, ha aderito con convinzione alla scelta dei suoi compagni.