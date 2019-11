Premiati in Comune i campioni del pattinaggio [FOTO]

Gli atleti Asja Varani (Asd Rolling Pattinatori D. Bosica di Martinsicuro) e Lorenzo De Benedictis (Polisportiva Rinascita Sport di Ferrara) hanno ricevuto in Comune una pergamena di riconoscenza. A premiarli c'era l’assessore allo Sport Patrizia Martelli, che ha anche illustrato i prossimi campionati nazionali di Indoor di Pattinaggio che si svolgeranno a Pescara tra il 31 gennaio e il 2 febbraio 2020.

Soddisfatto Sabatino Aracu, presidente federale della Fisr:

“C’è chi si impegna per anni in una disciplina sportiva, facendo tante rinunce per arrivare ai risultati. Questo accade anche a chi, come me, ha la passione per gli sport su rotelle e oggi abbiamo il piacere di condividere con l’amministrazione comunale i successi di tre atleti che si sono affermati a livello internazionale, rendendo l’Italia e Pescara orgogliosi dei loro successi”.