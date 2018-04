Podismo, in piazza Salotto il Vivicittà 2018

Fare sport è fondamentale per prevenire l’insorgenza dei tumori. Per questa ragione la Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori – Sezione di Pescara e Coordinamento Abruzzo rinnova anche per l’edizione 2018 il proprio gemellaggio con il ‘Vivicittà’, la gara podistica competitiva e amatoriale giunta alla 35a edizione e che si svolgerà a Pescara domenica 15 aprile.

La Lilt sarà in piazza Salotto a salutare la partenza e il passaggio degli oltre mille podisti in gara, distribuendo i suoi opuscoli informativi e il libro della Lilt 2018 in cui sono contenuti utili suggerimenti per condurre uno stile di vita sano anti-cancro.