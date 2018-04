Nella bellissima cornice del centro storico di Pianella, uno dei borghi più caratteristici della provincia di Pescara, il 21 aprile partirà la Pianella Night Run - run fast live slow! Una corsa podistica non competitiva di 5 km nel cuore della Terra dell’Olio.

L’evento fortemente voluto e organizzato dal Comune di Pianella avvalendosi della collaborazione di Ironman Italy si propone di valorizzare e far conoscere il proprio centro storico. Un sodalizio, quello tra il Comune e l’organizzazione di uno degli eventi di triathlon più famosi nel mondo, che va avanti fin dalla prima edizione del 2011.

Il motto scelto “Run fast live slow” ben si adatta a rappresentare la filosofia che la città ha sposato entrando a far parte del network “Città Slow” composto da Comuni che intendono interpretare al meglio la modernità dei tempi preservando l’anima della propria comunità e promuovendo il valore del buon vivere.

A fare gli onori di casa sarà il Sindaco Sandro Marinelli che, con la sua amministrazione, ha organizzato anche uno spazio dedicato ai più piccoli con giochi e animazione fin dalle prime ore del pomeriggio proprio all’ingresso del centro storico.

Non mancheranno eventi collaterali a supporto della manifestazione sportiva oltre che la calorosa accoglienza degli operatori commerciali della zona. Data la numerosità degli eventi in concomitanza l’area pedonale è stata ampliata per cui si consiglia di parcheggiare su Piazza Caduti di Nassirya e Via Cavalieri Vittorio Veneto.