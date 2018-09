Pescara, Trofeo Matteotti: 20 team e 138 ciclisti al via

Saranno 20 i team che si sfideranno per il Trofeto Matteotti 2018, con 138 corridori alla partenza per conquistare la vittoria domenica 23 settembre. Presentata ufficialmente l'edizione 71 del Trofeto Matteotti che si snoderà fra Pescara e Montesilvano per un totale di 195 km con partenza ed arrivo a Piazza Duca degli Abruzzi.

Fra le formazioni più importanti la Movistar con Betancur e Bennati, la Groupama con il vincitore del 2013 Sébastien Reichenbach mentre per la Nazionale Italiana ci saranno Damiano Caruso e Sacha Modolo. Fra gli abruzzesi troveremo Giulio Ciccone e Vincenzo Albanese. Marted' 18 settembre all'Aurum alle ore 19 ci sarà la cerimonia di presentazione della gara, alla presenza del presidente del TrofeoMatteottinDaniele Sebastiani e del presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco.