A Pescara il torneo benefico di foot volley "Vecchie Glorie BiancAzzurre"

Il Pescara Calcio scende in spiaggia per la solidarietà. Si terrà infatti il 9 e 10 giugno il Torneo di Foot Volley "Vecchie Glorie BiancAzzurre". Il Delfino Pescara 1936, in collaborazione con l'Associazione Massimo Oddo Onlus, ancora una volta insieme per raggiungere due obiettivi solidali.

Il primo dedicato allo sport con "Adotta un giovane sportivo", in cui alcuni ragazzi provenienti da famiglie non abbienti avranno la possibilità di frequentare per un anno la scuola calcio biancazzurra, e il secondo con la donazione di parte dell'incasso della manifestazione a una missione di frati in Burkina Faso, impegnati attualmente nella costruzione di un Ospedale, pozzi per l'acqua e attività di scolarizzazione.

Il torneo vedrà la partecipazione di allenatori, ex calciatori e atleti tutt'ora in attività. Tra questi Gelsi, Cammarata, Bruno, Ruscitti, Esposito, Lambertini, Epifani, Oddo, Zauri, Fiorillo, Memushaj, Caprari e Aresti.