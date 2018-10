Pescara, lo stadio aperto due volte al mese agli anziani dei centri sociali

Una prima visita speciale per gli anziani del centro sociale "Il germoglio" di Pescara che potranno usfruire dello stadio Adriatico Cornacchia per due giorni al mese della struttura per svolgere attività fisiche e ginnastica. Presente l'assessore Diodati, che ha concluso l'accordo con il centro sociale con l'obiettivo di aprire le porte della struttura ai cittadini ed a varie attività sportive.

"Abbiamo ricevuto dal centro sociale la richiesta di visitare la nostra massima struttura sportiva, una richiesta accolta con grande disponibilità perché è nostra intenzione rendere lo stadio più aperto alle attività sportive e alla cittadinanza. Questa è una bella occasione per avviare questo cammino: stamane le signore e i signori del centro sono venuti in abbigliamento sportivo e hanno fatto ginnastica sulla pista di atletica dove meno di un mese fa si sono disputati i campionati assoluti con le più importanti stelle nazionali."

L'iniziativa sarà estesa anche ad altri centri sociali con un calendario che verrà stilato per dare occasioni a tutti di usufruire dello stadio.