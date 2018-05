Pescara, “Lo Sport non va in vacanza”: al via le iscrizioni sul sito del Comune

Dall'11 giugno al 10 agosto torna l'iniziativa “Lo Sport non va in vacanza”, organizzata dal Coni regionale e patrocinata dall'amministrazione comunale. Un appuntamento giunto ormai alla 15esima edizione, che mira a coinvolgere in attività sportive, ludiche ed educative bambini e ragazzi pescaresi durante il periodo estivo.

Sul sito del Comune è già possibile procedere all'iscrizione online, fino alle 12.30 del 21 maggio. Il costo varia a seconda dell'ISEE di reddito familiare: fino 16.040 euro si pagheranno 50 euro in totale, fino a 23.000 euro se ne pagheranno 70 e oltre 23.000 si arriva a 110 euro per tutta la durata delle attività. Sono previste riduzioni per il secondo figlio, per cui la tariffa sarà scontata del 10 per cento ed assistenza per studenti diversamente abili. Il CONI provvederà a pubblicare la graduatoria degli ammessi all'iniziativa, mentre i genitori dovranno fornire certificato medico per la pratica non agonistica, la dichiarazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente); la dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) circa la veridicità delle dichiarazioni rese al CONI – Comitato Regionale – Delegazione Provinciale di Pescara (Sede in Via Botticelli n. 28).

Soddisfatto l'assessore Diodati: