Il Pescara Rosa Basket under 20 in visita a Palazzo di Città

Foto di gruppo stamane con il sindaco Marco Alessandrini e il presidente della Commissione Sport Adamo Scurti per le ragazze dell'under 20 Yale Pescara Rosa Basket, ricevute a Palazzo di Città per un pubblico ringraziamento a fronte delle sfide che le vedono protagoniste con la maglia della storica Asd.

Una simbolica medaglia è stata consegnata al capitano Federica Traino, a Marina Santoro, Ilenia Bellante, Francesca Fabbricini, Elena Calaudi, Roberta Lunadei, Lavinia Moretti e Ilaria Nardelli, Alice Passeri, Alice Petrella, Alexandra Bucciarelli, Valentina Chiccarelli, Fabiola Madonna, Alice Pomilio e Alice Supino, accompagnate dall'allenatore Marco Di Stefano e Marco Franceschini e dallo storico presidente Luigi Baldassarre.

Alle ragazze un doppio in bocca al lupo, per le gare che le aspettano e per gli esami: molte sono infatti alle prese con la maturità e non hanno potuto ritirare il premio.