Pescara, premiate in Comune le atlete di ginnastica ritmica dell'Asd Armonia d'Abruzzo

Giornata speciale questa mattina in Comune per le atlete della squadra di ginnastica ritmica Asd Armonia d'Abruzzo ricevute dall'assessore Presutti e premiate per i risultati ottenuti. Presente anche il il cav.Gherardo Tecchi, presidente nazionale della Federazione Ginnastica Italiana.

La premiazione è stata l'occasione per dare risalto all'attività agonistica di successo portata avanti dalla squadra, come spiega l'assessore Presutti:

Pur in un momento delicato siamo intervenuti nel modo più idoneo per risolvere ogni difficoltà che le realtà sportive come questa si accollano pur di fare allenare e crescere il proprio vivaio. Prima la Federazione regionale gestiva direttamente il Pala Giovanni Paolo II, tornato oggi direttamente al Comune, questo consente un modo più semplice di gestire gli impianti e le realtà sportive possono coabitare fra loro senza sobbarcarsi oneri che esulano dalle attività dedicate. Una gestione centralizzata sul Comune contempera le esigenze delle varie discipline. Da parte nostra diamo la massima disponibilità a fare delle nostre strutture dei riferimenti per eventi nazionali e internazionali ed è giusto anche riconoscere gli sforzi che associazioni, Asd e famiglie fanno perché i propri ragazzi coltivino sport e passioni

Il presidente nazionale cav. Tecchi ha annunciato la creazione di un centro federale a Pescara, che diventerà un polo importante come avvenuto già con Pesaro. Il presidente regionale della FGI Mario Centi Pizzutilli ha aggiunto:

Dall’8 al 15 luglio porteremo in città l’allenamento della serie B affidato a una preparatrice tecnica nazionale e dal 25 al 28 aprile al Pala Giovanni Paolo II si affronteranno 150 squadre per quasi mille partecipanti provenienti da tutta Italia

Le ragazze premiate sono: Alessia Russo, Caterina Allovio, Eva Gherardi, Alice Capozucco, Chiara Crisci, Diletta Canonico, Serena Cappola, Enrica Paolini, Erika Bromo, Francesca Cantagallo, Anastasia Chiulli, Federica Pettinelli e Ludovica Tirico