Pescara pallanuoto, alle Naiadi il debutto contro la Cesport

È tutto pronto per l’inizio della nuova stagione in casa Pescara Pallanuoto. Sabato 16 novembre alle Naiadi, con inizio alle ore 17, parte il campionato di serie A-2 maschile, che per uno strano scherzo del destino metterà ancora una volta i biancazzurri davanti alla Cesport, proprio come nella gara inaugurale della scorsa stagione.

“Vogliamo iniziare con il piede giusto”, dice alla vigilia l’allenatore dei biancazzurri Paolo Malara. “Sappiamo che loro sono una squadra ostica e organizzata. Lo scorso anno sono venute fuori due battaglie e ci aspettiamo la stessa cosa. La prima partita è sempre un punto interrogativo, forse preferisco iniziare fuori casa perché si ha meno pressione. E’ anche vero però che da tanto tempo non giochiamo davanti al nostro pubblico. Lo scorso anno i tifosi sono stati fantastici, riempiendo sempre le tribune e dandoci una mano. Mi auguro di rivedere gli spalti pieni perché questi ragazzi se lo meritano”.

Per la partita contro la Cesport Paolo Malara ha convocato 13 giocatori:

Goran Volarevic, Luca De Vincentiis, Marco Laurenzi, Carlo Di Fulvio, Mattia De Ioris, Cesare Mancini, Davide Giordano, Marco Stanchi, Fabio Di Fonzo, Andrea D’Aloisio, Enrico Calcaterra, David Micheletti, Francisco Molina.