La Pescara Pallanuoto 2019-2020 si presenta: prima la salvezza, poi i sogni

Presentata ieri la prima squadra maschile del Pescara Pallanuoto per la stagione sportiva 2019-2020, che affronterà il campionato di serie A-2 girone sud al via sabato 16 novembre, alle ore 17, nel Palapallanuoto contro la Cesport. Così la presidentessa Cristiana Marinelli:

"Questo è un progetto che portiamo avanti. Siamo una squadra fatta da tanti giovani, con un allenatore esperto che saprà come gestirli. Non facciamo voli pindarici, il primo obiettivo come ogni anno è il mantenimento della categoria. Solo dopo averlo raggiunto si potrà pensare ad altro”.

Dello stesso avviso l'allenatore dei biancazzurri, Paolo Malara:

“Non conosco persone che giocano per perdere. Come dico sempre prima pensiamo a salvarci e poi a sognare, perché senza i sogni è più difficile andare avanti. Ho una squadra ambiziosa, che mi segue e che lavora sempre con grande impegno. Lo scorso anno sono arrivati i play-off, persi per un solo gol in gara-3 a Camogli. Siamo consapevoli che ci aspetta un campionato difficile, ma noi ci faremo trovare pronti”.