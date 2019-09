Pescara, il sindaco Masci premia l'arbitro Giacomo Camplone

Il sindaco di Pescara Masci ha premiato questa mattina con una pergamena di ringraziamento, a nome della città, Giacomo Camplone, arbitro pescarese che da quest'anno milita nella Commissione Arbitri di Serie B. Presenti alla cerimonia di consegna a Palazzo di Città Anche il consigliere regionale De Renzis, l'assessore comunale Martelli ed il consigliere Petrelli.

Camplone, laureato in scienze motorie all'università D'Annunzio, è attualmente istruttore di ginnastica psicomotoria per i bambini. Per la prima volta Pescara ha un arbitro appartenente alla commissione arbitri nazionale di Serie B e dopo 50 anni un arbitro pescarese tornerà a dirigere una gara di Serie B.

L'arbitro ha superato l'esame del corso arbitri nel 2005 mentre il passaggio alla Canb è arrivato il 1 luglio 2019 con esordio sul campo il 31 agosto scorso in Trapani - Venezia. Fra le partite arbitrate prima di passare in B, Pisa-Siena, Arezzo-Pisa, Pordenone-Triestina, Catania-Reggina, Trapani-Juve Stabia e la finale di coppa italia di Serie C Monza-Viterbese.