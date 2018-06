A Pescara si giocherà la finalissima Play Off di Serie C Siena-Cosenza 

E’ partita ufficialmente con la conferenza stampa di presentazione, la "Finall" di Lega Pro Pescara 2018. I Play Off Serie C entrano così nel vivo con la fase finale che si svolgerà in Abruzzo. Sono 4 giorni di eventi con tutto il bello di sport, cultura e spettacolo: da oggi, 13 giugno, a sabato 16 sono infatti in programma una mostra celebrativa dei 120 anni della FIGC (con l'esposizione della Coppa del Mondo vinta dalla Nazionale italiana nel 2006), il convegno “120 FIGC: dalla storia a una nuova vittoria” dove si porrà l’accento sul futuro del pallone, ma anche confronti sul tema "calcio e salute" e giochi in piazza con bambini e famiglie.

Il match clou sarà la finalissima Play Off di Serie C Siena-Cosenza di sabato 16 giugno, alle ore 20:45, presso lo stadio Adriatico di Pescara.

Si terranno, inoltre, convegni dedicati alla salute e al benessere del calciatore, un evento in piazza che vedrà la partecipazione di un gran numero di bambini delle associazioni dilettantistiche che condivideranno assieme a Lega Pro i valori dello sport, un’importante iniziativa benefica a sostegno dei progetti per i minori di Unicef, corner informativi su sport e salute e spettacoli, per chiudersi poi con la partita che decreterà l’ultimo pass per la Serie B.

“Ci avviamo alla conclusione di una stagione agonistica di livello – ha dichiarato Gabriele Gravina, Presidente Lega Pro – che si inserisce con la fase finale dei play off in un contesto di appuntamenti che offre un luogo permanente di riflessione sull'oggi e sul futuro del calcio italiano, con una forte matrice sociale e culturale; ma anche un’occasione per far festa nel segno dello sport”.

Nel corso della conferenza e’ stata presentata la nuova maglia delle Rappresentative Under 15 e Under 17 Lega Pro, indossate dai biancazzurri Alessio Rossi con maglia verde e Matteo Paolini con maglia bianca.

Per la prima volta in Italia la divisa istituzionale di una squadra di calcio “parla” dei principi con cui ogni giocatore dovrebbe scendere in campo: passione ed energia, audacia e coraggio, talento e creatività, impegno e tenacia, cooperazione ed entusiasmo. Ma anche e soprattutto Passione, Rispetto e Onestà per un calcio di valori, il nuovo claim che riassume e sancisce la mission di Lega Pro.