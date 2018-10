Principio di incendio e seggiolini distrutti durante Pescara-Crotone, è caccia ai responsabili

È caccia aperta ai responsabili del principio di incendio e della distruzione di alcuni seggiolini della Curva Nord dello stadio Adriatico-Cornacchia avvenuti nel corso del primo tempo della partita tra Pescara e Crotone dello scorso 25 settembre.

La Delfino Pescara 1936 fa infatti sapere che sono in corso «accertamenti tesi ad individuare i responsabili dell’episodio che ha determinati la distruzione di alcuni seggiolini».

Questa la nota della società biancazzurra con la quale spiega quanto avvenuto e come si procederà per individuare i responsabili:

«In particolare l’accensione di numerosi fumogeni, utilizzati per l’esecuzione di una coreografia, ha determinato un principio di incendio che è stato domato dal pronto intervento dei vigili del fuoco in servizio nello stadio. Tale comportamento, che evidenzia l’introduzione di materiale pirotecnico, esplicitamente vietato dalla legge e dal Regolamento d’uso dell’impianto, avrebbe potuto causare, oltre al danno suddetto, ulteriori e più gravi conseguenze a sostenitori presenti nel settore, considerata anche la vicinanza delle fiamme a striscioni e bandiere. Ciò posto, si rappresenta che quanto esposto rientra nelle fattispecie previste per l’applicazione del Codice di Condotta delle società, ed il conseguente utilizzo del Sistema di Gradimento nei confronti dei responsabili dell’episodio in argomento».