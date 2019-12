Si terranno a Pescara nell'estate 2020 i campionati mondiali di beach handball

Dal 30 giugno al 5 luglio si terranno a Pescara i campionati mondiali di beach handball. A 200 giorni esatti dall'inizio della competizione, questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'evento in programma allo stadio del mare.

Saranno presenti 32 squadre, 16 maschili e 16 femminili in rappresentanza di 22 nazioni, con oltre 400 atleti coinvolti e 144 incontri da disputare su 3 campi di gioco. Presenti alla conferenza l’assessore allo Sport, Guido Liris, il consigliere regionale Guerino Testa, il Comune di Pescara con il vice-sindaco Santilli, l’assessore allo Sport Martelli, il Presidente del Consiglio Comunale Antonelli; il Coni Abruzzo co il presidente Imbastaro oltre al presidente Figh Loria.

Un ringraziamento è andato anche a Silvi Marina e Montesilvano dove si disputeranno gli europei under 16 dall'8 all'11 luglio. Aperta anche sul sito www.beachhandball2020.com anche la campagna per i volontari dove ragazzi e ragazze del territorio potranno candidarsi per partecipare a tutta la macchina organizzativa. In piazza Salotto oggi 13 dicembre e domani 14 dicembre sarà presente uno stand informativo e promozionale.