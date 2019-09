Pescara Basket, arriva il playmaker Riccardo Nardi

Nuovo arrivo nella Pescara Basket: ecco il playmaker 21enne Riccardo Nardi, che è già al lavoro con la squadra da diverso tempo. Cresciuto nel vivaio dell'Eurobasket Roma, è l'ingrediente giusto nella miscela biancazzurra.

Queste le sue prime parole:

"Sono molto felice di arrivare a Pescara ed è stato semplice scegliere questa piazza. La società mi ha presentato il suo progetto, davvero importante, e in più avevo già sentito parlare di coach Fabbri e tutti me lo avevano descritto come uno degli allenatori più preparati a questo livello. Queste premesse sono state confermate nel primo periodo di allenamento. La squadra mi sembra davvero competitiva e credo ci siano tutte le premesse per fare bene. Il campionato si avvicina e noi stiamo lavorando duramente per arrivare prontissimi all'appuntamento!".