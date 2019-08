Pescara basket, torna Loris Masciopinto: "Esprimerò il massimo delle mie potenzialità"

Adesso è ufficiale: Loris Masciopinto è tornato a vestire la casacca del Pescara Basket. Si tratta di un'ala, classe 2000, che due anni fa ha messo insieme ottimi numeri in C Silver.

L'anno scorso, invece, ha fatto esperienza in C Gold a Lanciano, nell'Unibasket, e si è disimpegnato alla grande in Dng con la maglia dell'Amatori.

Queste le sue prime parole: