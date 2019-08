Pescara Basket, un colpo che vale doppio: arriva Daniele Cocco 

Daniele Cocco è un giocatore del Pescara Basket: sarà a disposizione di coach Fabbri in serie C e di coach Di Tommasoin Dng, il campionato nazionale giovanile Under 18.

Il lungo, classe 2001, arriva dalla Teate Basket. Queste sono le sue prime parole con la nuova maglia biancazzurra:

"Sono molto felice di far parte della Pescara Basket e credo sia la soluzione ideale per la mia crescita: per la prima volta farò un Under 18 a livello nazionale e dunque avrò l'occasione di affrontare i migliori giocatori italiani della mia stessa età; anche giocare in serie C, in un campionato senior, è una esperienza fondamentale per crescere. Non vedo l'ora di iniziare e sono carichissimo. Ci sono le condizioni ideali per fare bene, in bocca al lupo a tutti!".