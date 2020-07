La Pescara Basket ha un nuovo capo allenatore: è il coach Stefano Vanoncini

La Pescara Basket ha un nuovo allenatore capo per la prima squadra. Si tratta del coach Stefano Vanoncini, ingaggiato per la stagione 2020/2021 della società di pallacanestro pescarese.

Classe 1964, bergamasco ma da anni ormai trapiantato a Porto Sant'Elpidio, vanta una lunghissima esperienza fra Serie B2 ed A13. Già in Abruzzo nel 1995/1996 per guidare il Campli in Serie B1, conquista l'A1 con la Sutor Montegranaro come assistente del coach Pillastrini, restando sulla panchina fino a 2008/2009.

All’inizio della stagione 2012 torna alla Sutor Montegranaro con l’ex coach della nazionale Carlo Recalcati, rimanendo fino al 2014, passando poi alla Viola Reggio Calabria ed a Varese, dove tra il 2015 ed il 2017 ricopre il ruolo di assistente di coach Paolo Moretti ed Attilio Caja.

Ad inizio della stagione 2017 nuovo ritorno a Montegranaro, questa volta sponda Poderosa, come vice di coach Ceccarelli e Di Carlo, restando fino all’interruzione del campionato, prima della chiamata della società biancazzurra che gli affiderà nuovamente il ruolo di capo allenatore.

La società pescarese resta in attesa dell'esito della domanda di ripescaggio per la Serie C Gold. Il neo coach ha già diretto alcune sedute di allenamento degli under 18 che saranno aggregati in prima squadra.