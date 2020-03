La Pescara Basket fa prevenzione e decide il blocco totale delle sue attività. Ecco cosa si legge in un comunicato che è stato diramato oggi dalla società:

"Prevenzione e civiltà al primo posto. Dopo le ultime decisioni Ministeriali e dopo le comunicazioni ufficiali della Fip, la Pescara Basket comunica ufficialmente di aver deciso di andare oltre e sospendere tutta l'attività di tutti i campionati regionali almeno fino a domenica 8 marzo, in attesa di ulteriori sviluppi. Stessa decisione, ovviamente, per l'attività del Minibasket. Aggiorneremo i nostri tifosi, i nostri sostenitori e tutti gli atleti sulle prossime decisioni, prese per tutelare in ogni modo possibile tutti i nostri tesserati e gli amici della società biancazzurra".