Basket: rinforzo importante per il Pescara, è ufficiale l'arrivo di Alessio Policari

Nuovo arrivo nel Pescara Basket: acquistato il 18enne Alessio Policari, talentuosa guardia-ala che sarà molto utile sia per la serie C sia per l'Under 18. Queste le prime parole di Policari:

"Sono molto felice di essere qui in città, ringrazio la Pescara Basket per avermi dato fiducia. Credo sia un progetto importante, sono fiero che la società abbia investito su di me e darò il mio massimo impegno sia per la prima squadra che per l'Under 18".

Soddisfatto coach Enrico Fabbri, che ha dichiarato: