Pescara, i ballerini speciali del Salsitaly premiati dall'Endas

Sono stati premiati dal presidente Simone D'Angelo dell'Endas di Pescara Elisa Martelloni e Fabio De Nardis, coppia di ragazzi speciali iscritti all'associazione che hanno partecipato con la scuola di ballo "El Fuego Abruzzo" dei maestri Federica Di Biase ed Andrea Delli Rocili all'evento Salsitaly di Scanzano Jonico.

I giovani hanno rappresentato la kizomba, stile di danza di origini africane. La premiazione è avvenuta sabato 6 luglio all'Auditorium Madonna del Rosario di Pescara a margine del saggio di danza di fine anno della scuola.

Il presidente D'Angelo:

La storia di Elisa e Fabio conferma che nello sport non esistono barriere, un giusto riconoscimento per due ballerini e per i loro maestri, capaci di aver portato in alto il nome di Pescara, dell’ENDAS e della scuola di ballo Fuego Lab in una delle manifestazioni di eccellenza nell’ambito della danza