Pescara, l'assessore Martelli allo stadio per la festa di chiusura delle attività di "Lo sport non va in vacanza"

Anche l'assessore comunale allo sport Martelli ha partecipato allo stadio Adriatico - Cornacchia alla festa di chiusura delle attività per l'iniziativa "Lo sport non va in vacanza" organizzata dal Comune di Pescara. Circa 400 bambini hanno partecipato alla manifestazione seguendo percorsi di abilità motoria e le coreografie preparate assieme agli istruttori.

Il 7 agosto ci sarà la festa di chiusura per i ragazzi che hanno partecipato al progetto nell'impianto ex Gesuiti in via Maestri del Lavoro. "Lo sport non va in vacanza" si è tenuto anche al centro sportivo Zanni (150 posti) ed al parco Villa De Riseis (150 posti). Le attività previste per i bambini e ragazzi partecipanti erano di tipo sportivo, ludico e formativo.