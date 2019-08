Pescara, l'assessore Martelli visita il circolo tennis: "Presto una riqualificazione"

Potenziare e riqualificare il Circolo Tennis Pescara, intervenendo soprattutto per l'abbattimento delle barriere architettoniche, permettendo ai disabili di poter seguire senza problemi tutti gli eventi sportivi. L'assessore comunale Martelli ha fatto visita alla struttura del circolo federale, in vista anche dell'importante appuntamento per il mese di ottobre con il torneo internazionale ITF under 18 dove arriveranno giovani talenti da tutto il mondo.

In questi giorni è in corso un torneo open rivolto a giocatori dalla quarta alla seconda categoria, con 178 atleti per il maschile e 42 per il femminile provenienti da tutta Italia. Durerà fino al 25 agosto con ingresso libero. Nella prima settimana di giugno c'è stato l'internazionale under 14 maschile e femminile giunto ormai alla 29esima edizione.

L'assessore ha aggiunto: