Pescara: tutto pronto per la 23a edizione del Fight Clubbing

Mancano pochi giorni alla serata più attesa dell'anno per gli appassionati degli sports da combattimento. Il Fight Clubbing International Championship, giunto alla sua 23° edizione, torna a Pescara sabato 19 maggio al Pala Giovanni Paolo II. Un evento senza precedenti, con la partecipazione dei più grandi campioni del ring. Oltre ai match valevoli per arrivare all'Oktagon ed entrare nel circuito Bellator, tante esibizioni e spettacoli multidisciplinari. I dati pervenuti dalla prevendita online su ciaotickets garantiscono il sold out. Verra dunque superato il record di presenze registrato l'anno scorso, con circa 2100 spettatori. Saranno presenti le star Alessio Sakara, Giorgio Petrosyan e Fabio Siciliani.

Nel ring e nella gabbia si affronteranno numerosi atleti di caratura internazionale e nel corso della serata si assegneranno diversi titoli professionistici. Tra questi, il titolo italiano che vedrà di fronte l'abruzzese Davide Di Deo e Luca Armetta. Il fight internazionale nell'ottagono, valevole per la qualificazione al prestigioso torneo americano, sarà disputato da Maxim Radu e Borko Stojanovic. Ed ancora, sfida fra nazioni per quanto riguarda il K-1 e la Kickboxing (match clou quello fra il pluricampione del mondo Nando Calzetta ed il francese Aydin Kucuk), la boxe, il muay Thai ed un'entusiasmante torneo a 4 femminile che vede in gara la temutissima Federica Sbaraglia. A corollario del ricco show, anche dimostrazioni di difesa personale per donne e bambini, esibizioni di karate, combattimenti medievali, spettacoli di acrobatica aerea, sfilate di moda, danza contemporanea e moderna e intervalli musicali. Presenti le telecamere di Rai Sport e Fight Network.