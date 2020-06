Basket con i guanti e niente contrasti per il calcio: via libera alle partite ed allenamenti nei centri sportivi abruzzesi

Via libera a partire di calcetto, pallacanestro, pallavolo e beach volley in Abruzzo. Lo ha deciso il presidente Marsilio che ha firmato l'ordinanza che permette aI centri ed ai circoli sportivi di ospitare partite organizzate seguendo però i protocolli e le indicazioni sanitarie nell'ambito dell'emergenza Coronavirus.

Nell'ordinanza numero 72 vengono infatti stabilite tutte le norme igieniche e di sicurezza sia per la gestione dei partecipanti alle partite (gestione spogliatoi, pagamento dell'affitto dei campi, misurazione della temperatura corporea), che per lo svolgimento stesso delle partite o degli allenamenti.

Sarà obbligatorio da parte del personale della struttura prendere la temperatura corporea per chi accede al centro sportivo, ed un'autocertificazione dove si dichiara di non essere positivi al Covid19. Gli arrivi e le uscite dal centro dovranno essere scaglionate in modo da evitare assembramenti e mantenendo un intervallo di tempo idoneo per la sanificazione dei locali e dei campi con gel per disinfettare le mani presente in tutti i locali ed all'ingresso dei terreni di gioco. Si dovrà arrivare già pronti per giocare, con la possibilità di cambiarsi esclusivamente le scarpe.

Per quanto riguarda il calcio e la pallacanestro, durante le attività sportive:

è vietato sputare o starnutire a terra, bensì sarà possibile farlo in un fazzoletto

è vietato il recupero fisico da seduti o sdraiati nell’area di gioco

è consentito il tocco del pallone con le mani solo ed esclusivamente se muniti di guanti

i portieri potranno toccare il pallone con le mani solo se indossano i guanti che devono essere comunque igienizzati prima e dopo la partita

il pallone potrà essere “recuperato” solo tramite “intercetto” e non tramite il “contrasto”

sono vietate le “scivolate”

è vietata la “marcatura ad uomo”

Per la pallavolo e beach volley: