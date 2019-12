Il Rugby in campo per l'Ail, a Pescara la Partita del Cuore

Il Rugby in campo per l'Ail, a Pescara si giocherà la Partita del Cuore domenica 22 dicembre. In campo Pescara Rugby e Rebels Chieti.

Il ricavato verrà devoluto all’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma. Dopo il match si potrà partecipare al Terzo Tempo, aperto a tutti, giocatori e spettatori. Patrocinano il consiglio regionale, il Comune di Pescara e la Fir Abruzzo.