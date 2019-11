Pallanuoto: colpaccio del Pescara in trasferta, Tuscolano sconfitto 11-7 al Foro Italico

Colpaccio della Pescara Pallanuoto in trasferta, che sconfigge il Tuscolano 11-7 al Foro Italico di Roma e riporta a casa tre punti preziosissimi. Sugli scudi Mattia De Ioris, autore di due reti:

“Siamo stati bravi nell’approccio”, commenta. “Abbiamo giocato un’ottima partita, esattamente come l’avevamo preparata. L’errore poteva essere sottovalutare l’avversario e non l’abbiamo commesso. Abbiamo affrontato il Tuscolano come se fosse una finale e questo ci ha consentito di raggiungere il risultato. Nel finale abbiamo rallentato con troppo anticipo, su quest’aspetto dovremo lavorare in settimana. Adesso testa al Messina. Sabato vogliamo un Palapallanuoto di nuovo pieno come contro la Cesport”.