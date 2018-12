Pallanuoto, Serie A2: c’è Salerno per l’esordio casalingo del Pescara  

Oggi, 1° dicembre, alle 17:30 la Pescara Pallanuoto accoglierà alle Naiadi il Salerno. Sarà la prima partita casalinga dopo il pareggio esterno conseguito a Casoria. Biglietti a 4 euro, i minori di 18 anni entrano gratuitamente. Queste le parole di coach Paolo Malara:

“Dobbiamo stare tranquilli, vedo i ragazzi fin troppo carichi per l’esordio casalingo. Ci troviamo davanti a un avversario di spessore, ma dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi e giocare come sappiamo. Questi sono gli ingredienti migliori per provare a portare a casa un risultato positivo, insieme alla spinta del pubblico che mi aspetto numeroso e caloroso”.