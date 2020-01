Pallanuoto, Pescara-Roma 2007 Arvalia è l’occasione del riscatto

Pescara-Roma 2007 Arvalia è l’occasione del riscatto per i biancazzurri nella 7a giornata del campionato maschile di pallanuoto, serie A2 girone sud. Bisogna infatti riscattare la sconfitta con l’Acquachiara.

Appuntamento sabato 1° febbraio alle Naiadi, fischio d'inizio alle ore 17. Ecco che cosa ha dichiarato coach Paolo Malara alla vigilia di questa gara:

“Voglio vedere come reagiscono i ragazzi dopo la sconfitta. L’altra volta, quando abbiamo perso in casa contro il Messina, la settimana successiva siamo stati capaci di una grande prestazione a Civitavecchia. Sabato vedremo se sapremo ripeterci. Non guardo la classifica adesso, penso solo alla mia squadra. Ogni avversario nasconde le sue insidie. Sono convinto che se i ragazzi giocano come sanno si può portare a casa un risultato positivo. La sosta ci ha fatto bene, soprattutto perché abbiamo potuto recuperare i vari indisponibili. Per la partita di sabato avrò nuovamente tutti a disposizione. Speriamo ci sia tanta gente come al solito in tribuna, i tifosi alle Naiadi sono il nostro uomo in più”.