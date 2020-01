Pallanuoto: Pescara-Muri Antichi 12-7, Di Fulvio e Volarevic trascinano i biancazzurri

La gara di pallanuoto tra Pescara e Muri Antichi, giocatasi oggi pomeriggio alle Naiadi, termina 12-7 in favore dei padroni di casa, con Carlo Di Fulvio e Goran Volarevic che trascinano i biancazzurri alla vittoria. L'anno nuovo, dunque, comincia alla grande per i ragazzi di Malara. Di Fulvio ha siglato 5 reti, mentre Volarevic ha parato ben 2 rigori.

“Il mal di schiena è passato prima della partita”, scherza Di Fulvio. “Sono molto contento di queste cinque reti, soprattutto perché sono servite per arrivare al risultato. Il merito però va a tutta la squadra e al nostro portiere Volarevic, che oltre ai 2 rigori parati ha chiuso la porta. Siamo un gruppo compatto, unito, dove ognuno dà una mano all’altro. Siamo riusciti a rendere facile una partita che non lo era per niente. Adesso archiviamola e pensiamo a sabato prossimo, dove ci aspetta un’altra gara complicata in casa dell’Acquachiara”.