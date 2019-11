Pescara Pallanuoto, buona la prima: vittoria rotonda sulla Cesport

Il Pescara Pallanuoto parte con il piede giusto e batte in casa 14-10 la Cesport nel match d’esordio del nuovo torneo di serie A-2 girone sud. La prima di campionato alle Naiadi, dunque, sorride ai ragazzi di Paolo Malara con una vittoria rotonda.

Soddisfatto Francisco Molina, uno dei mattatori della gara:

“Volevamo cominciare bene per prendere confidenza con la nuova stagione e le nuove regole. È stata una partita tirata come ce l’aspettavamo, ma alla fine del terzo tempo siamo venuti fuori tecnicamente e fisicamente e lì abbiamo costruito la vittoria. Come dice il nostro allenatore, prima salviamoci e poi pensiamo a sognare. Certo, queste parte e queste vittorie aiutano a farlo”.