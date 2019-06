Pallanuoto: super Pescara, batte Camogli e si regala la “bella”

Nella pallanuoto è super Pescara, batte Camogli e riapre la serie regalandosi la “bella”. Finisce 11-9 per i biancazzurri. La squadra guidata da Paolo Malara è adesso in perfetta parità con i liguri nella serie e sabato a Camogli (che può contare sul vantaggio del fattore campo in virtù della miglior classifica) ci si giochera' alla bella l’accesso alla finalissima.

“È stata la partita perfetta perché abbiamo vinto”, ha commentato a fine gara Malara. “Non abbiamo cominciato benissimo, con qualche errore e troppa fretta. Poi siamo entrati in partita, abbiamo disputato un terzo parziale fantastico che ci ha consentito di mantenere il vantaggio fino alla fine”.

E pensa a sabato:

“Andiamo a giocarci questa partita con gioia. Abbiamo una grande occasione, possiamo continuare a coltivare il nostro sogno”.

Il tabellino

PARZIALI: 2-3, 2-3, 5-0, 2-3

PESCARA PALLANUOTO: Volarevic, Di Nardo, Sarnicola, Di Fulvio, De Ioris, Laurenzi, Giordano, Provenzano, Magnante, D’Aloisio, Calcaterra, Agostini, Molina Rios. All. Malara

R.N. CAMOGLI: Gardella, Beggiato, Iaci, Licata, Pellerano, Cambiaso, Bisso, Barabino, Cocchiere, Gatti, Molinelli, Cuneo, Caliogna. All. Temellini