Pallanuoto: Pescara perfetto, Arvalia battuta e scavalcata

Una straordinaria prestazione collettiva ha permesso, a un Pescara Pallanuoto praticamente perfetto, di battere la Roma 2007 Arvalia 8-4 nello scontro diretto delle Naiadi e di scavalcarla in zona play-off.

Soddisfatto il top scorer di giornata Enrico Calcaterra:

“Siamo molto contenti della prestazione e del risultato. Volevamo dare a tutti, noi stessi in primis, una risposta dopo lo scivolone di Salerno e ci siamo riusciti. Siamo stati quasi perfetti in entrambe le fasi mettendo in pratica tutto il lavoro preparato dal nostro allenatore in settimana. Adesso da lunedì iniziamo a pensare all’Acquachiara”.