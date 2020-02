Pescara Pallanuoto attesa dall’esame contro la capolista Anzio. Appuntamento sabato 22 febbraio alle Naiadi, con fischio d’inizio fissato alle ore 17, per la decima giornata del campionato maschile di serie A2. Ecco cosa ha dichiarato alla vigilia Paolo Malara, coach dei biancazzurri:

“Mi aspetto una reazione dai miei, per prima cosa mentale. Nelle ultime settimane abbiamo commesso troppi errori, individuali e di squadra, che non dovremo ripetere contro un avversario come Anzio costruito per andare in A-1. Se con la Vis Nova segni 14 gol e perdi e a Salerno ne fai altre 12 ed esci sconfitto significa che hai concesso troppo agli avversari. Sono però convinto che se riusciamo a dare il 100% possiamo giocarcela anche davanti a un avversario come Anzio”.