Pallanuoto, Serie C: buona la prima a Pesaro per il Club Aquatico Pescara

Con la prima vittoria in trasferta per 8-5 sulla Pn Pesarese, è iniziato sabato scorso il cammino della prima squadra del Club Aquatico, allenata dal tecnico toscano Paolo Bocchia e iscritta quest'anno al campionato di serie C, con il chiaro intento di provare il salto di categoria, potendo fare leva su un completo mix tra atleti maturi provenienti dalle serie superiori e ragazzi talentuosi che arrivano dal proprio vivaio.

Il leader indiscusso è Giovanni Sarnicola, capitano esperto con alle spalle molti campionati di A2 e B, che avrà l'arduo compito guidare il 7 Orange verso prestazioni convincenti nelle difficili piscine del girone. A supportarlo in questa direzione potrà fare affidamento, in prima battuta, sui suoi due compagni della cavalcata dello scorso anno in A2 tra le file della Pescara Pallanuoto, Pierpaolo Provenzano e Riccardo Magnante.

L'obiettivo è di tornare in un campionato più consono alla storia della società come quello di serie B, considerando che alle spalle esiste un movimento in pieno crescita, che presto aggiungerà linfa vitale e muscoli solidi al nostro progetto. Il tutto però senza scordarsi che il fine principale è quello di divertirsi insieme e consolidare un gruppo di amici facendoli crescere singolarmente e come collettivo.