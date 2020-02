Sconfitta amara per il Pescara Pallanuoto, l’Arechi passa 13-12

Sconfitta amara per il Pescara Pallanuoto, l’Arechi Salerno passa 13-12 nella 9a giornata del campionato maschile di serie A2 girone sud. Ecco come ha commentato a fine gara il team manager dei biancazzurri, Franco Di Fulvio:

“Usciamo dalla vasca con grande rammarico. Quando loro hanno sbagliato, più volte, la palla del +3 e noi siamo riusciti a riprenderli e a passare in vantaggio dovevamo essere bravi a chiuderla. Invece ci siamo fatti recuperare. Sicuramente gli ultimi risultati dicono che bisogna rettificare qualcosa nella fase difensiva, stiamo concedendo troppo agli avversari e non va bene. In settimana ci confronteremo tutti insieme”.