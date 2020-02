Pallanuoto, contro l’Arechi il Pescara cerca il rilancio dopo la sconfitta contro la Vis Nova. La partita si disputerà sabato 15 febbraio a Salerno, con inizio fissato alle ore 18. Ecco cosa ha dichiarato coach Paolo Malara:

“Abbiamo lavorato bene, l’ambiente è sereno, ma questo non toglie la rabbia rimasta per quanto visto sabato scorso. Dobbiamo imparare a concedere meno, altrimenti finisce che segnamo 14 reti e non raccogliamo nulla. Affrontiamo una squadra ostica, in una piscina mai facile. I ragazzi hanno sempre dimostrato carattere e mi aspetto che riescano a metterlo in acqua anche questa volta. Per noi quello di sabato sarà un altro test importante, soprattutto alla luce degli errori commessi nell’ultimo turno”.