Pallanuoto, Pescara atteso da un esame importante nella vasca dell’Acquachiara

Il Pescara Pallanuoto è atteso da un esame importante nella vasca dell’Acquachiara, domani pomeriggio alle 17 per la 6^ giornata del campionato di serie A2, girone sud. Così coach Paolo Malara:

“Ogni partita è difficile, ma per forza dell’avversario e per i valori espressi dalla classifica siamo consapevoli che quello con l’Acquachiara sia un test importante. Veniamo da una settimana in cui abbiamo lavorato bene, siamo riusciti a recuperare gli infortunati e siamo pronti a giocarcela come sempre. Sabato scorso nonostante l’emergenza abbiamo disputato una grande partita contro i Muri Antichi, facendo sembrare agevole una sfida che in realtà non lo era. Sotto il profilo del morale sarebbe importante poter lavorare 15 giorni avendo nella testa qualcosa di buono. Siamo soddisfatti per quanto fatto fino a questo momento, ma è chiaro che bisogna continuare sulla strada che stiamo tracciando”.