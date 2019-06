Pallanuoto A2, Gara3 semifinale playoff Camogli - Pescara 4-3

Finisce il sogno playoff per la Pescara Pallanuoto in Serie A2, con la sconfitta per 4-3 contro il Camogli che di fatto elimina i pescaresi in Gara3. Partita equilibrata e tesa, con i biancazzurri che chiudono il primo e l'ultimo parziale senza reti, a dimostrazione che l'imprecisione in zona gol è stata fatale.

Il Camogli soffia la qualificazione al Delfino, che esce a testa alta dalla stagione, dopo aver ottenuto agevolmente la salvezza ed aver giocato un ruolo da protagonista nelle sfide per la promozione.

Nel primo parziale l'unica rete la se egna Beggiato dopo 40 secondi. Il Pescara reagisce bene dopo la pausa. Provenzano pareggia, Caliogna riporta avanti il Camogli, D’Aloisio pareggia di nuovo ma a pochi secondi dal riposo è ancora Beggiato ad andare in gol. A questo punto il Camogli tenta di allungare con il gol di Cocchiere all'inizio del terzo tempo, ma arriva subito la replica di Di Fulvio che fissa il punteggio sul 4-3 per la squadra di casa.

PARZIALI: 1-0, 2-2, 1-1, 0-0

R.N. CAMOGLI: Gardella, Beggiato (2), Iaci, Licata, Pellerano, Cambiaso, Bisso, Barabino, Cocchiere (1),

Mantero, Molinelli, Cuneo, Caliogna (1). All. Temellini

PESCARA PALLANUOTO: Volarevic, Di Nardo, Sarnicola, Di Fulvio (1), De Ioris, Laurenzi, Giordano,

Provenzano (1), Magnante, D’Aloisio (1), Calcaterra, Agostini, Molina Rios. All. Malara