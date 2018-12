Pallamano: tre giocatori di Città Sant'Angelo convocati in nazionale

Grande soddisfazione per la società Pallamano Città Sant'Angelo, che ha visto ben tre giocatori che militano nelle giovanili della squadra angolana convocati in nazionale. Si tratta del portiere Andrea Colleluori che sarà in raduno con la nazionale under 19 e sfiderà in due amichevoli la Slovenia.

Convocati anche Filippo Colleluori e Loris Contini, entrambi classe 2002, convocati invece per gli impegni della nazionale under 17 dal 2 al 5 gennaio per la 4^ edizione del torneo giovanile “Pallamano Juego” di Paese (TV) in Veneto con due squadre rappresentative dell'Italia che sfideranno le under 19 di Emmeti Torri (VI), Merano (BZ), Palazzolo (BS), Cassano Magnago (VA), e

Paese.

Un riconoscimento importante per la Pallamano Città Sant'Angelo che da sempre lavora con grande impegno sul settore giovanile. Proprio nella città angolana dal 3 al 8 gennaio si terranno alcune amichevoli con Chieti,Teramo e Makarska.